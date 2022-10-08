Meryem Sağlık Kabini, Sinanbey Mahallesi İnegöl AVM karşısında hizmete açıldı.

Kabinde gerçekleştirecekleri hizmetlerden bahseden Meryem Göztepe, “Kurumumuzda enjeksiyon, pansuman, serum takma, ilk yardım gibi acil müdahaleler, sonda takma, çıkarma, reçeteli bütün ilaçların tedavisi, oksijen tedavisi, kulak delme, piercing küpe, oksijen buhar tedavisi, şeker ölçümü ve takibi, kan alma, ayrıca evde bakım hizmetini burada vereceğiz. Her türlü hemşirelik hizmetini burada vereceğiz. Onun haricinde evde bakım hizmeti verdiğimiz için vatandaşımız bizi 0533 710 78 20 numaralı hattan aradığında yardımcı olacağız” dedi.