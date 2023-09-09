Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kış hazırlıklarına tüm ilçelerde hız kesmeden devam ediyor. MESKİ’nin titizlikle sürdürdüğü ızgara temizliği çalışmaları sayesinde yoğun yağışlarda yaşanabilecek olası su baskınları ve taşkınlarına karşı tedbir alıyor.MERSİN (İGFA) - MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde yaklaşan kış aylarına ve yoğun yağışlara karşı tüm ilçelerde yağmursuyu hat ve ızgara temizliklerine ara vermeden devam ediyor. Temizlenen ızgaralar yıkandıktan sonra ızgara bağlantıları kontrol edilerek, hasar görmüş ızgara bağlantılarının tamiratı da yapılıyor. MESKİ’nin titiz çalışmaları sayesinde yağışlarda oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçiliyor, vatandaşlar mağdur edilmiyor. Bununla birlikte yağış durumuna göre kritik noktalarda hazır halde bekleyen MESKİ yağmursuyu TİM’leri, kriz anlarında sorun yaşanan noktalarda hızlıca çalışmalara başlıyor.

Izgaralara atılan çöpler tıkanmaya ve taşkınlara sebep oluyor

Yağmursuyu ızgaraları ve kollektör hatlarını titizlikle temizleyen MESKİ ekipleri, yoğun yağışlarda oluşabilecek su baskınlarına karşı önlemler alıyor. Bu sayede olası yağmursuyu göllenmelerinin ve beraberindeki mağduriyet sorunlarının yaşanması önleniyor. Izgaralara atılan her türlü atıklar, süprüntü ve çöpler ızgara bağlantılarını tıkayarak suyun akışını engelliyor ve yağışlarda su taşkınlarına, sel tehlikesine neden oluyor. Bu durumun oluşmasının önüne geçmek için harekete geçen MESKİ ekipleri, Mersin’in tüm noktalarında ızgara temizleme çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor.

TEKSİN üzerinden gelen ihbarlar kısa sürede çözüme kavuşturuluyor

Ayrıca, su baskınlarıyla mücadele kapsamında yağmursuyu altyapı çalışmalarına devam eden MESKİ, muhtelif noktalarda ızgara imalatları da gerçekleştiriyor. MESKİ’nin temizlik ekibi tarafından mahalle bazlı rutin olarak yıl boyunca temizleme işlemleri yapılıyor. TEKSİN üzerinden yapılan başvurulara en kısa sürede yanıt veren MESKİ ekipleri, ihbar üzerine gelen 1087 adet ızgara yenileme ve temizlik işine ise en kısa sürede çözüm sundu.

Dönmez: “Yağmursuyu ızgaralarımız çöp kutusu değildir”

MESKİ Merkez İşletmeler Dairesi Başkanlığı’nda Harita Mühendisi olarak görev yapan Burak Dönmez; “Ülkemiz ve dünya genelinde ekolojik dengenin bozulması sonrasında ani ve şiddetli yağışlar artmaktadır. İlimiz genelinde olası yağışlarda su taşkınları yaşanmaması adına rutin olarak yaptığımız ızgara ve yağmursuyu hattı temizliklerini sıklaştırarak yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Yağmursuyu ızgaralarımız çöp kutusu değil, aksine hayat kalitemizi artırmak amacıyla yapılmış yapılardır” ifadelerini kullandı.