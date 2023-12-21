Bursa’da meslek hayatının son gününde kavga eden şahısları ayırmak için müdahale eden bir polis memuru kavgaya tutuşan şahısların pastalı sürprizi karşısında şaşkına döndü. Yapılan pastalı kutlama sırasında duygulu anlar yaşayan polis memurunun o anları ise kameraya yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bir araya gelen bekçiler, sivil kıyafetlerle kavgaya tutuşur gibi yapıp ‘polis’ yok mu ? diyerek bağırmaya başladılar. Bu sırada her şeyden habersiz ve emekliliğe gün sayan polis memuru olay yerine gelip kavgaya müdahale etmek istedi. Tam bu esnada alkışlı kutlamayla karşılaşan polis memuru kısa süreli yaşadığı şok sonrası, birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına sarılıp duygulu anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.