Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine örtü altı topraksız tarım için sera kurulumu ve birçok doğal ürünün üretileceği üretim atölyesi desteği sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, okuldaki sera ve üretim atölyelerini ziyaret ederek, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı. Aydınlık, Elektrik-Elektronik Deneysel Setleri Üretim Atölyesi ile Kimya Ürünleri Üretim Atölyesinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesinin malzeme desteğiyle inşa edilen Kimya Ürünleri Üretim Atölyesini detaylı bir şekilde inceleyen Aydınlık, okul müdürü Selman Utkan ve atölyeden sorumlu öğretmenlerden yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği önemli projelerden olan “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) çerçevesinde inşa edilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisinden elde edilen malzemelerle bu okuldaki Kimya Ürünleri Üretim Atölyesinde çeşitli ürünler üretilecek.