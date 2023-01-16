Bakan Özer: “Kat sayı uygulamasından sonra ciddi travma yaşayan mesleki eğitim artık çok güçlü”

Bir dizi ziyaretler kapsamında İnegöl’e gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde incelemeler yaptı.

Bursa ve İnegöl protokolünün de katılımıyla kampüsü gezen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Kat sayı uygulamasından sonra ciddi travma yaşayan mesleki eğitim artık çok güçlü bir şekilde ayaklarının üstünde durarak, ülkemizin moralini yükselterek geleceğe bakışını değiştiriyor. Mesleki eğitimdeki döner sermaye çerçevesindeki üretim için 2022 yılı 1,5 milyar liralık hedef koymuştuk. 2022 yılı içinde 2 milyar liralık üretime ulaştık” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki atölyeleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Bakan Özer, “Artık mesleki eğitimde, yaparak, üreterek eğitim modeli tüm ülkemizde yaygınlaştı. Bugün Bursa İnegöl’de mobilyacılıkta çok deneyimli olan bir okulumuzun laboratuvarlarını gezdik. Sanayideki üretimde kullanılan tüm cihazların burada eğitim amaçlı kullanıldığını görüyoruz. Öğrencilerimiz artık iş gücü piyasasına gittikleri zaman, karşılaşacakları tüm cihazları eğitim aşamalarında görerek öğreniyorlar, becerilerini kazanıyorlar. Ülkemizin kalkınmasında en kritik olan nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamakta çok önemli boşluğu dolduruyorlar. Kat sayı uygulamasından sonra ciddi travma yaşayan mesleki eğitim artık çok güçlü bir şekilde ayaklarının üstünde durarak ülkemizin moralini yükselterek geleceğe bakışını değiştiriyor. Mesleki eğitimdeki döner sermaye çerçevesindeki üretim için 2022 yılı 1,5 milyar liralık hedef koymuştuk. 2022 yılı içinde 2 milyar liralık üretime ulaştık. Bu üretimin yaklaşık 100 milyon lirasını öğrencimize, 200 milyon lirasını öğretmenlerimize üretime katkı payı olarak dağıttık. Meslek liseleri artık AR-GE çalışmaları yaparak, patent, faydalı marka tasarım tescilleri alıp bunları ticarileştirmeyle uğraşıyor. Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor. Türkiye’de mesleki eğitim sorunu büyük oranda çözüldü. 2023 yılında tüm paydaşlarımızla birlikte çok farklı açılımlarla mesleki eğitimleri desteklemeye devam edeceğiz. Ben Bursa’daki bu süreçleri başarı ile yürüten valimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, Bursa’daki mesleki eğitimdeki en önemli paydaşımızdır. Mesleki eğitimi teşvik etmek için çok ciddi burs projelerini devreye soktu. Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı burada, onlar da mesleki eğitimdeki en önemli paydaşlarımızdan bir tanesidir. Hep birlikte el ele vererek çok güçlü bir mesleki eğitim sistemini inşa edeceğiz” diye konuştu.