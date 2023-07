İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi ve İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı(İMEP) işbirliğinde öğrenci günü ve aşure etkinliği düzenlendi.

Mesleki Eğitim Merkezinin bahçesinde Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Musa Oktar, "İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi olarak 1995’den bu yana içinde bulunduğumuz merkezde hizmet vermekteyiz. 10-20 öğrencilerden bugün 1355 öğrenci sayısına ulaştık. İki yıl önce öğrenci sayımız 150idi. Yaptığımız başarılı çalışmalarla sadece İnegöl’ün değil Bursa’nın da yüz akı olduk. Son iki yıllık süreçte öğrenci sayısında, belge sayısında yüzde 1000’lik bir büyüme oranını yakaladık. İşletmelerimizden gelen talepleri personel ve teknik öğretmen ihtiyacından dolayı ileri tarihli planlamaya başladık. Eskilerin deyimiyle Çıraklık Eğitim yenilerin deyimiyle Mesleki Eğitim Merkezinin bilinirliği ve popülerliğinin arttığını görüyoruz. Öğrencinin başını önüne eğip çıraklıkta okuyorum dedikleri günlerden göğsünü gere gere Mesleki Eğitim Merkezinde okuyorum, hem çalışıyorum hem okuyorum hem de maaş alıyorum dediği günleri yaşıyoruz. Kanunlarımıza göre ilköğretim ve ortaöğretim on iki yıldır ve zorunludur. Okullarımızın açıldığı bu haftayı, İlköğretim Haftası ve Öğrenci günü olarak kutluyoruz. Şu anda hepimiz, yeni bir eğitim öğretim yılına başlamış olmanın coşkusu içindeyiz. Kavuştuğumuz okulumuz, öğretmenimiz ve arkadaşlarımız, hepimizi sevindirdi. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla bir an önce tanışmayı arzuluyoruz. Okul bizim ikinci evimizdir. Beraber yaşamayı, sevgiyi, dostluğu ve arkadaşlığı burada öğreniyoruz. Öğrendiğimiz bilgileri eğlenerek öğreniyor, yaparak yaşayarak hoşça vakit geçiriyor, ortak sevinçleri paylaşıyoruz. Kendimize, ailemize, çevremize, milletimize ve insanlığa faydalı olmak, okuma-yazma öğrenmekle başlar. Daha sonra öğrendiklerimizle ise, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, bilimi hurafeden ayırır ve bugünkü dünyanın ulaştığı bilgi birikimini elde ederiz. Bilgisiz ve eğitimsiz insanlar daha çok suç işler. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi eğitimli insan sayısıyla ölçülür. Yeni bilgiler, yeni dostluklar, güzel günler ve aydınlık fikirlere kavuşmanız dileği ile İlköğretim Haftanızı ve Öğrenci gününüzü kutluyorum. Mensubu olduğumuz toplumumuzda bir önemli geleneği biraz geç kutlayarak Aşure gününü sizlerle beraber icra etmek istedik. Birlik ve bereketin paylaşma ile perçinlendiği gündür Aşure Günü. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) bir hadislerinde; "Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder." buyurarak, bizleri Aşure gününde ve bu ayda bol bol ikramda bulunmaya teşvik etmiştir. Siz kıymetli öğrencilerimizi ve davetimize icabet eden tüm misafirlerimizi de bizim ailemizin ve ev halkımızın bir üyesi olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz” dedi.

Oktar konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Türkiye’de sadece 12 il ve 36 okulda yürütülmekte olan İMEP VET4JOB projesinin verdiği katkılardan ve okulumuza sağladığı yeni imkan ve olanaklar içinde sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum.

Öğrenci, öğretmen ve camiamıza yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni eder. Tüm misafirlerimize bugün burada bulunduklarından dolayı teşekkürlerimi sunmak isterim.”

Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, "Mesleğinize sahip çıkın. Bizim zamanımızda da böyle eğitimler yoktu. Sizlere başarılar diliyorum" dedi.

BESOB Başkan Vekili Bahattin Korkmaz da, "Bizler de destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Her zaman öğrencilerimizin yanındayız" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise, "70 bin öğrencimiz okullarda eğitime başladılar. Yaz dönemini sıkı çalışma yaparak geçirdik. Okul öncesi eğitimi artırmak adına 19 okulumuzda sınıfı açtık. Mesleki eğitim de yeni model kapsamında Mesleki eğitim de Bursa da birinciyiz. Tematik lisemizde yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Kazasız belasız bir yıl olur inşallah" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban da, "Gençlerimiz için güzel fırsatlar oluşturuldu. Tüm gençlerimize güveniyorum. Yeni öğretim yılı hayırlı olsun" dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise, "İnegöl de sanayide istihdam edilen kişi sayımız 94 bin 540. İstihdam sağlayan bir şehrin böyle bir altyapıya sahip olması çok kıymetli. İnşallah daha iyi ve güzel olacak. Mesleki eğitim merkezimizde istihdama katkı sağlanıyor.* dedi.

Konuşmaların ardından katılanlara aşure ikram edildi.