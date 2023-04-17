Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki teknik eğitim hamleleriyle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirlerinin 2 milyar liraya yükseldiğini, 2023 yılında hedefin 3,5 milyar lira olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mesleki teknik eğitim hamlelerimizle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirlerini 2 milyar liraya yükselttiklerini açıkladı.

Bakan Özer, gelirden öğrenci ve öğretmenlerimiz 300 milyon lira pay aldığını belirtirken, "2023 yılında 3,5 milyar lira üretim kapasitesine ulaşmak hedefiyle ülke ekonomisine katkı vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.