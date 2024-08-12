Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla "meb.gov.tr" internet adresinde yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla 12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı 2024 Yılı Yıllık Programı, 2024-2026 Orta Vadeli Program ve MEB Stratejik Planı (2024-2028) doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimde yeni bir vizyon oluşturulması için hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla "meb.gov.tr" internet adresinde yayımlandı.

Ağustos 2023 tarihinden itibaren mesleki eğitimde "eğitim-istihdam" ilişkisini güçlendirmek, mesleki eğitimi yaygınlaştırmak, mesleki eğitimin gelecekteki perspektifini belirlemek için politika ve stratejiler geliştirmek üzere 40 ilde il değerlendirme ve sektör istişare toplantıları düzenlendi.

Söz konusu toplantılarda, bireysel ve sektörel ihtiyaçlara cevap verebilen bir mesleki eğitim sistemi inşa edebilmek amacıyla sektör temsilcileri ve mesleki eğitim kurumları temsilcilerinin talepleri, sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

"HERKESİN BİR MESLEĞİ OLMALI"

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin amacı; "'Herkesin Bir Mesleği Olmalı' anlayışını düstur edinerek sektör iş birlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmak, öğrencilerin hayata ve istihdama hazırlanmalarını sağlayarak ülkemizin kalkınması ve refahına katkı sunmak" olarak belirlendi. Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nde temel olarak "Mesleki ve Teknik Eğitimde Mevcut Durum, Mesleki ve Teknik Eğitimde Temel Sorun Alanları ile Mesleki ve Teknik Eğitimde Gelecek Perspektifi ve Yapılacak Çalışmalar"a yer verildi.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GELECEK VİZYONU

Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitimdeki gelecek vizyonunu ortaya koymak amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin "Mesleki ve Teknik Eğitimde Gelecek Perspektifi ve Yapılacak Çalışmalar" başlığı altında; mesleki ve teknik eğitime erişim, mesleki ve teknik eğitimde iyileştirme, mesleki ve teknik eğitim ile istihdama hazırlık olmak üzere üç ana tema altında 74 strateji yer aldı. Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nde öne çıkan stratejiler doğrultusunda öğrencilerin millî ve manevi değerlerini güçlendirmek ve fütüvvet ehli mezunların iş hayatında aktif rol almalarını sağlamak amacıyla bir ülke genelinde ahilik kültürünü temel alan bir ahilik hareketi başlatılacak. Bu hareketle, geleneksel değerlerle modern eğitimi birleştirerek öğrencilerin karakter gelişimine katkıda bulunmak ve ülkenin geleceğine sağlam bir temel oluşturmak hedefleniyor.

ZANAAT ATÖLYELERİ KURULACAK

Modüler mesleki eğitim yöntemiyle 7 ve 8. sınıf öğrencilerine temel mesleki becerileri kazandırmak, mesleği sevdirmek ve iş hayatına uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla "Zanaat Atölyeleri" kurulacak. Bu sayede, öğrenciler hem erken yaşta mesleki yeterlilik kazanacak hem de gelecekteki kariyerlerine karar verme noktasında hazırbulunuşluğa sahip olacak.

BÖLGE VE SEKTÖRE ENTEGRE OKUL MODELLERİ

Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için bölge okulu, sektör içi ve sektöre entegre okul modelleri ile iş birliği esasına dayalı yeni bir eğitim yaklaşımı hayata geçirilerek öğrencilerin sektörle entegrasyonunu sağlamak ve pratik becerilerini güçlendirmeleri amaçlanıyor.

Bölge okulları ile sanayinin az geliştiği bölgelerdeki öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle parasız yatılılık imkânlarından yararlanarak sanayisi gelişmiş bölgelerde mesleki eğitim almaları hedefleniyor.