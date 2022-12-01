Bursa Mali Müşavirler Odası İnegöl Temsilciliğine başkan adayı olan Sedat Öpçiner, 9 Aralık’ta gerçekleşecek seçimler öncesi yönetim kurulu üyelerini ve projelerini açıkladı.

Seçime ilişkin açıklama yapan ve yönetim listesini ve projelerinden söz eden Mali Müşavir Sedat Öpçiner, “Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu olarak, 9 Aralık 2022 tarihinde yapılacak Bursa Mali müşavirler odası İnegöl temsilciliği seçimlerine Mali Müşavir meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşabilen, aktif, dinamik, tecrübeli bir kadro ile büyük bir sinerji ve heyecanla hazırlanmaktayız. Aday olduğum seçimlerde yönetim kurulu üyeleri olarak Hanife Acar Atlas, Sebahattin Temiz, Kamil Çetin ve Çiğdem Çiftçi yer almaktadır. İnegöl temsilcilik seçimleri 3 yıllık bir dönem periyodu ile yapılmaktadır. İnegöl’de seçim yarışı Meslekte Dayanışma grubu ile Çağdaş Muhasebeciler grubu arasında mali müşavirlik mesleğinin meslektaşlarımıza kazandırmış olduğu etik kurallar, hoşgörü ve saygı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Yine bu dönemde yapılacak seçim, meslekte birlik ve beraberliğin en üst düzeyde yaşanacağı, bütün meslektaşlarımızın kazançlı çıkacağı bir seçim olacaktır.” dedi.

Seçim süreci içerisinde bir takım ziyaretler yaptıklarını kaydeden Öpçiner, “Meslektaş ziyaretlerimiz sonucunda bizlere ulaşan talepler oldu. Bu talepler başlıca, Mesleki konularda eğitim, meslektaşlar arasında birliği ve beraberliği sağlayacak sosyal etkinlikler, Kurumlar ve meslektaşlarımız arasında bazı konularda köprü olabilme, olarak sıralanabilir Yeni oluşacak yönetim bu konulara azim ve kararlılıkla olduğundan daha fazla önem verecek, yol haritasını bu yönde belirleyecektir. Fazlasıyla önemsediğimiz bir diğer konu ise, mali müşavirlik staj başlatma sınavlarına ve mali müşavirlik yeterlilik sınavlarına girecek olan kardeşlerimize yönetim olarak gerekli desteği verecek olmamızdır. Bürosunu yeni açan ve hiç müşterisi olmayan meslektaşlarımıza mesleğe ilk adım projemizi hayata geçirmeyi planlamaktayız. Şu anki İnegöl Temsilcisi olan Başkanımız sayın Ali Matışlı öncülüğünde ve meslektaşlarımızın da desteği ile İnegöl Esnaf ve Sanatkarlar odası binasında temsilciliğimizi açtık. Kendilerine, yönetimine katkı sağlayan her meslektaşımıza sizlerin aracılığı ile çok teşekkür ederiz. Bu seçimin meslek camiamız için hayırlı olmasını diliyor meslektaşlarımızın desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.