BAL-GÖÇ Genel Başkanı Balkan ve yönetimi, Mestanlı ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Mestanlı ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği’ne, BAL-GÖÇ Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. Balkan ve beraberindeki heyet, Mestanlılar Derneği Başkanlığı’na seçilen Mestaniye Efe’ye başarı dileğinde bulundu. Hasan Öztürk’ün Milletvekili seçilmesinden büyük memnunluk duyduklarını ve göçmen camiasının TBMM’de sesi olacağına inandıklarını ifade eden BAL-GÖÇ Başkanı Emin Balkan, Mestanlı ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin yanı sıra Bursa’daki diğer yöre dernekleriyle yeni süreçte birlikte hareket etmek istediklerini dile getirdi. Balkan, gerek ekonomik gerekse sosyolojik olarak Bursa’nın kalkınmasında büyük emeği olan göçmenlerin daha da güçlü olması için bu birlikteliğin önemli olduğunu söyledi. Balkan, Bulgaristan’da özellikle anadil konusunda Türkler’in yaşadığı sorunlar ve çifte vatandaş olan gençlerin Avrupa’ya göçüyle ilgili problemler hakkında bilgi verirken, çözümüyle ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

Mestanlı ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Ata Bulvarı’ndaki Naim Süleymanoğlu Kültür Evi’nde gerçekleşen buluşmada, Dernek Başkan Mestaniye Efe, BAL-GÖÇ heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile gerdi. Efe, her iki dernek yöneticilerinin bir araya gelip karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının oluşturacağı sinerjiyi vurgulayıp, diğer yöre dernekleri ile de bu birlikteliği genişletilmesi gerektiğini söyledi.

BAL-GÖÇ ve Mestalılar yöneticileri, diğer yöre dernekleriyle zaman zaman toplantılar yapmanın Bursa’daki göçmen camiası için önemini vurgulayıp, hayata geçirme konusunda hem fikir oldu.