Saadet Partisi Mesudiye Mahalle Başkanı Murat Bacak, mahalle sakinleri tarafından kendilerine iletilen altyapı, internet kullanım sorunları ve sokak köpekleriyle ilgili gelen şikâyetleri gündeme getirdi.

Saadet Partisi Mesudiye Mahalle Teşkilatı Başkanı Murat Bacak, mahallede yaşanan sorunları gündeme getirerek yetkililere sorunların çözülmesi adına çağrı yaptı.

Bacak yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı;

YAĞIŞLI HAVALARDA TAŞMALAR OLUYOR

“Kıymetli İnegöllü hemşerilerim ve Mesudiye Mahallesi sakinleri. Bugünkü basın açıklamamızda, mahalle sakinlerimiz tarafından Saadet Partisi mahalle teşkilatımıza iletilen bazı sorunlarını kamuoyuna aktaracağız. Öncelikle bahsetmek istediğim husus bazı cadde ve sokaklarımızda yaşanan altyapı sorunları olacak. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda mahallemizde altyapı çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla ilgili doğru bilgiler alamamış olsak da, medya aracılığıyla gördüğümüz kadarıyla içme suyu hatları ve yağmur suyu toplama hatları değiştirildi. Hatta BUSKİ’nin koordinasyonsuz çalışmaları nedeniyle yollarımız resmen köstebek yuvasına dönmüştü ve mahallelimiz aylarca mağdur olmuştu. Yine birçok sokak ve caddede bu mağduriyetler devam etmekte. Yapılan bu çalışmalara rağmen çok sayıda cadde ve sokaktan su taşmaları ve kanalizasyon tıkanmaları ile alakalı şikâyetler geliyor. Şiddetli düşük yağmurlarda bile taşmaların meydana gelmesi kafamızda, yapılan altyapı çalışmalarıyla ilgili soru işareti bırakıyor. Örnek verecek olursak Birlik Sokak üzerinde yağışlı günlerde sıklıkla taşmalar oluyor. Yine Rehber Sokak üzerinde de kanalizasyon altyapısı ile alakalı sorunlar yaşanıyor. Kronikleşmiş bu altyapı sorunlarının artık çözülmesi gerektiğini düşünüyor ve yetkililerden adım atmasını bekliyoruz.”

İNTERNET ALTYAPILARI YETERSİZ

“Bir diğer gündeme getirmek isteğimiz konu ise internet altyapısı ile alakalı olacak. Malumunuz günümüzde internet artık her evde gerekli hale geldi. Öğrencilerimiz eğitim süreçleriyle ilgili, çalışanlarımız iş süreçleriyle ilgili birçok konuda aktif internet kullanıyor. Mahallemizin birçok bölgesinde internet altyapı yetersizliği nedeniyle olumlu anlamda kullanım gerçekleştiremiyoruz. Özellikle Alparslan Caddesi üzerinde ve güzergâhındaki sokaklardan internet kullanım sorunlarıyla ilgili çok sayıda şikayet alıyoruz. Yetkililerden internet sorunlarının giderilmesi adına mahallelimiz yardım bekliyor.”

OKUL YOLUNDAKİ SOKAK KÖPEKLERİNE ÖNLEM ALINMALI

“Son olarak dikkat çekmek istediğimiz ve ailelerin üzerinde korkuyla durduğu husus ise sokak köpekleri. Özellikle Mesudiye İlkokulu yolunda yoğun olarak bulunan ve gruplar halinde gezen sokak köpekleri yüzünden aileler tedirgin. Dönem dönem bu köpeklerin çocuklara saldırma eğilimleri de oluyor. Bu konuyla ilgili Akhisar, Yenice ve Alanyurt bölgelerinden de şikayetler geldiğini ve haberlere konu olan bazı olumsuz olaylar olduğunu öğrendik. Ülke genelinde de sokak köpeği saldırıları nedeniyle, yine saldırı esnasında kaçmaya çalışırken araç altında kalan çocuklarımızı kaybettik. Böyle olumsuz senaryolar her geçen gün karşımıza çıkarken konuyla ilgili mahallemizde de can yanmadan önlem alınmasını istiyoruz. “