Futbol kariyerini noktalayan Mesut Özil, Hollywood'un ünlü isimlerinden Leonardo DiCaprio'nun Arsenal ile ilgili ilgisiz beyanlarına sert bir cevap verdi. Leonardo DiCaprio'nun "Arsenal'ın ne olduğunu bilmiyorum, futbol takip etmiyorum." ifadelerine karşılık, Özil sosyal medya üzerinden çarpıcı bir yanıt verdi.

Sosyal medya hesabında konuya dair yorum yapan eski futbolcu, "Arsenal 25 yaşından büyük, neden bilsin ki?" şeklinde espri dolu bir ifade kullandı. Bu paylaşım, kısa sürede geniş bir etkileşim aldı. Peki, Mesut Özil neden Leonardo DiCaprio'ya böyle bir cevap verdi?

Geçmişte DiCaprio'nun 25 yaşından küçük sevgilileriyle ilgili çıkan haberler göz önüne alındığında, Özil'in espriyle dolu cevabı, DiCaprio'nun ilişki tercihlerine gönderme yaparak dikkat çekici bir şekilde mizahi bir yaklaşım sergiliyor.