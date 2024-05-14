Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı bilim projelerinin sergilendiği “Cumhuriyet’in 100. yılında Bursa” adlı sergi büyük beğeni topladı.

Açılışa Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Karaaslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okulun ikinci katında hayata geçirilen Kültür, Sanat ve Bilim Koridoru, öğretmen ve öğrencilerin el emeğiyle oluşturulmuş ve koridorun anlamı, önemi, amacı, yapılış aşaması ve slayt gösterisi tarih öğretmeni Kemal Yorgancıoğlu tarafından sunuldu. Bu koridor, Bursa’nın cumhuriyet dönemindeki 100 yılını 9 farklı gazete ve 25 parça sergi malzemesi ile anlatan çalışmaları içeriyor. 1929-1978 yılları arasında Bursa’nın kültürel ve ticari hayatını, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa ziyaretlerini konu alan bu çalışma, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Daha sonra, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, standları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldılar. Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı çiğ köfte eşliğinde saz üstadı Muharrem Torun ve sanatçı Gönül Saylı’nın seslendirdiği türkülerle devam etti.

Bu özel sergi ve etkinlik, Bursa’nın zengin tarihini ve kültürünü kutlamanın yanı sıra, genç nesillerin bilim ve sanata olan ilgisini ve katkılarını da gözler önüne seriyor. Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bu başarılı organizasyonu, şehrin eğitim ve kültür hayatına değerli bir katkı olarak kaydedildi.