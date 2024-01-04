Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarında önümüzdeki haftadan itibaren büyük düşüşler yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Bursa genelinde hafta sonundan itibaren kar yağışı geçişleri yüzünü göstermeye başlayacak.

Hafta sonuna kadar parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzünün ardından hava sıcaklığının 0 derecelere kadar düşmesi beklenirken, kar yağışı geçişlerinin öncelikle şehrin yüksek kesimlerinde görülmesi bekleniyor.

Yeni haftaya dondurucu bir havayla girecek olan Bursa genelinde hafta boyu kar yağışı geçişi yüzünü göstermeye devam edecek.

KAR YAĞIŞI GEÇİŞLERİ SIK SIK YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Yapılan yeni değerlendirmeye göre, Bursa genelinde günlerce sürmesi beklenen kar yağışının özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili olması beklenirken, şehir merkezinde de günbegün yağışların yer yer etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı genellikle sıfırın altında eksi derecelerde seyretmesi beklenirken, gün içerisinde de dondurucu soğuklar etkili olacak.

METEOROLOJİ EKİPLER 11 OCAK'I İŞARET ETMİŞTİ

Meteoroloji uzmanları, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Sakarya, Bursa ve Düzce için kar yağışının kesin tarihini belirledi: 11 Ocak. Bu tarihte bölge genelinde etkili olması beklenen kar yağışı, bir anda başlayacak ve bölgeyi beyaza bürüyecek.

Meteoroloji ekipleri, vatandaşları soğuk hava koşullarına karşı uyarırken, kar yağışının yoğunluğuna göre günlük hayatlarını düzenlemelerini önerdi.

Marmara Bölgesi'nde yaşayan herkes, 11 Ocak tarihinde başlayacak olan kar yağışına karşı tedbirli olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.