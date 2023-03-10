Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için uyarıda bulundu.

Bu geceden başlayıp yarın saat 23.59'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgarın; güney (Lodos) yönlerden fırtına (50-70 km/saat), hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

BURSA VALİLİĞİ'DE UYARDI

Bursa Valiliği'nden yapılan uyarı şu şekilde:

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; İlimizde 11.03.2023 (Cumartesi) gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına gireceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı, rüzgârın; Cumartesi günü bölgemiz genelinde güney (Kıble) güneybatı (Lodos) yönlerinden fırtına (50-70 km/saat), hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği, Marmara Denizi'nde Güney (Kıble) ve Güneybatıdan (Lodos) yönlerinden fırtına beklendiği, Cumartesi günü bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer mevsim normallerinin altına düşmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"