Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olacak olan serin hava kendini gün içerisinde yer yer sağanak yağış geçişleri ve çok bulutlu bir gökyüzüne bırakacak.
Ayrıca bugün sabah saatlerinde termometreler 5 derece seviyelerinde gösterirken gün içerisinde en yüksek sıcaklık 11 derece seviyelerinde ölçülecek.
BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
İNEGÖLİÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
İnegöl'de bugün hava sabah saatlerinde 5 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 10 derece olacak. Gün içerisinde ise yer yer sağanak yağış etkisini gösterecek.
Kaynak: SEHER YAŞA