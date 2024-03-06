Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olacak olan serin hava kendini gün içerisinde yer yer  sağanak yağış geçişleri ve çok bulutlu bir gökyüzüne bırakacak.

Ayrıca bugün sabah saatlerinde termometreler 5 derece seviyelerinde gösterirken gün içerisinde en yüksek sıcaklık 11 derece seviyelerinde ölçülecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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İNEGÖLİÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İnegöl'de bugün hava sabah saatlerinde 5 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 10 derece olacak. Gün içerisinde ise yer yer sağanak yağış etkisini gösterecek.

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Kaynak: SEHER YAŞA