Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın ilk günlük hava raporunu yayımladı.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 1-3 derece artması, iç kesimlerde ise 1-3 derece azalarak, yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rapora göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, vatandaşları 'kuvvetli rüzgar'a karşı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.