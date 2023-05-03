Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü bölge genelinde Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli 21-50 kilogram metrekare olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.