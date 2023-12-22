Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce sürüklendiği anlar anbean kameraya yansıdı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Altınova Mahallesi Gazi Hasan Paşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü H.Ç., idaresindeki 59 J 0070 plaka minibüs cadde üzerinde sola dönmeye çalışırken, o sırada U.E.D. idaresindeki 06 ECA 690 plakalı motosikleti ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, motosiklet ve üzerindeki 2 kişi metrelerce savrulduğu gözlendi. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü U.E.D. ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.S. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Şehir Hastanesi ve Namık Kemal Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.