İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ tarafından ıslah edilen ve Yaşam Vadisi’ne dönüştürülen Çekmeköy’deki Serindere’de incelemelerde bulunduİSTANBUL (İGFA) - Çekmeköy’de, yağışlı havalarda sel ve taşkın sorunlarına neden olan Serindere’deki dere ıslahı ve alt yapı çalışmalarının geldiği noktayı basın mensupları ile birlikte deneyimleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İSKİ olarak, İstanbul'un 39 ilçesinde, şehrin göbeğinde kalmış ve ihmal edilmiş dere yataklarında, dere ıslahı ve diğer hususlarla ilgili çalışmalarda ve burası gibi belki hiç akla gelmeyecek şekilde orada metruk bir şekilde duracakken etkin, yeşil alanlara dönüşmesi konusunda devrim gibi bir dönemi yaşattığımızı düşünüyorum” dedi.