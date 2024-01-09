Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 yılının sonlarına doğru hızlandırdığı faiz artırımları, kredi ve mevduat faizlerinde güncellemelere neden oldu. Bankalarda şu an tüketici, taşıt ve konut kredileri ile kredi kartı faiz oranları ne kadar?

Bazı bankalarda 3 aylık mevduat faiz oranının yüzde 52.50'ye çıktığı belirtiliyor. Ortalama faiz oranları şu anda ne durumda? Örneğin, 1 milyon TL mevduat için aylık ve 3 aylık faiz getirisi ne kadar?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bayram'a göre, Merkez Bankası politika faizini yüzde 42.50'ye çıkardı. Bankalardaki ticari kredi faizleri ise yüzde 45 ile 52 arasında değişiyor. Mevduatta faiz oranları ise genel olarak yüzde 42 ile 48 arasında, bazı bankalarda ise yüzde 52.50 civarında. Kamu bankalarında faizler yüzde 44'ler seviyesinde.

Merkez Bankası faiz artırımı döngüsünün sonuna geldiğini ifade etmişti ancak Bayram, seçim öncesinde politika faizinde 250 baz puanlık bir artış olabileceğini düşünüyor. Ancak seçime kadar faiz artırımının olmayacağını öngörüyor ve piyasanın ABD ve Avrupa'daki faiz azaltım döngüsünü izleyeceğini söylüyor.

Mevduat faizlerindeki yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda ise Milliyet'in haberine göre belirsizlik var. Faiz artışına rağmen mevduatları etkileyebilecek faktörler arasında hala politika faizi ile piyasa faizi arasındaki makasın bulunması yer alıyor.

1 milyon TL mevduatı olan bir kişinin yüzde 45 faizle aylık kazancı 37 bin 377 TL, 3 aylık kazancı ise 107 bin 459 TL civarında oluşuyor.

Tüketici kredileri yüzde 4.24, taşıt kredileri yüzde 4.24, konut kredileri yüzde 3.88, kredi kartı faizi 3.66, gecikme faizleri de 3.96 civarında. Ancak bu oranların zamanla değişebileceği ve piyasa koşullarına bağlı olarak güncellenebileceği unutulmamalıdır.