Huzur Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 2000 m2 alan üzerinde 350 m2 zeminde projelendirilen Mevlana Camisinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

İnegöl’de yeni bir caminin daha temeli atıldı. Huzur Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Mevlana Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde mahalle sakinlerinin destekleriyle yapımına başlanan 2000 m2 arazi üzerindeki 350 m2 zemine sahip cami için bugün temel atma töreni düzenlendi. Törene İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

HUZUR MAHALLESİNDE AYRI BİR GAYRET VAR

Temel atma töreninde selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün Mevlana Camimizde temel atma sürecine geldik. Ben bu süreçte emeği olan başta muhtarımıza, Mevlana Camisi heyetine çok teşekkür ediyorum. Camiler bizim ibadet etme amacıyla buluştuğumuz, bir ve beraber olduğumuz, rabbimize yöneldiğimiz mekanlar. Bu konuda mahallemizde de ayrı bir gayret ve çaba olduğunu görüyorum. Burada bir kuran kursu ya da cami yapılacaksa Huzur Mahallesinde adeta hayırda yarışıldığını görüyorum. Bu da bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Bu hayat gelip geçici, bunu hepimiz biliyoruz. Onun için bu dünyadaki varlık sebebini anlamış kullar olmayı rabbim bizlere nasip etsin. Mevlana Camimizin de inşaatının hızlı şekilde bitirilmesi için bizler de belediye olarak, hayırseverlerimiz de gayret edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

EN KIYMETLİ ESERLER İNSANLIĞA VE İSLAM’A YAPILAN ESERLERDİR

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ise “Burada hayırlı bir eserin temel atma töreni için bulunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu dünyada yapılacak en kıymetli eserler insanlığa ve İslam’a yapılan eserlerdir” ifadelerinde bulundu.

5 PRENSİPLE HAREKET EDİLİNCE İŞLER ÇÖZÜLÜYOR

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da “Hayırlı bir iş için haftanın ilk günü bir aradayız. Muhtarımız bu iş için çok gayretli. Böyle güzel işlerde aslında başlarken 5 prensiple hareket edildiğinde işin çözüldüğünü görüyorum. Birincisi niyet, ikincisi samimiyet, üçüncüsü gayret, dördüncüsü destek ve en sonunda para. Güzel ve hayırlı işlerde biz genelde sondan başlayıp düşünüyoruz. Bunun parasını, maddi imkanını nasıl temin ederiz diyoruz. Ama niyet sağlam olunca, samimiyet olunca, gayret olunca Allah’ta yardım ediyor ve bu güzel eserler ortaya çıkıyor. Ben Huzur Mahallesi genelinde bu samimiyeti bildiğim için inşallah bu eser de en kısa sürede hizmete açılacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası dualar eşliğinde temel atma töreni gerçekleştirildi.