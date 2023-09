Mevsim geçişlerinde kıyafet seçimi en dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Üstelik bu konuda cinsiyet ayrımı da söz konusu değildir. Yanlış yapılan kıyafet seçimleri direkt olarak hastalanmanıza ve şiddetli sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmanıza yol açar. Yanlış kıyafet seçimleri nedeniyle vücut direncinizin de düştüğü ve hastalıklara çok daha açık bir hale geldiğiniz görülebilir.

Mevsim geçişlerinde kıyafet seçimlerinin mutlaka en kötü ihtimale hazırlıklı bir şekilde olması gerekir. Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım gibi aylarda hava sabahları güneşli olduğu için sıcak gözükebilir. Sabah saatlerinde hafif serin olsa da öğle saatlerinde hava sıcaklığı güneşin etkisiyle iyiden iyiye yükselir. Bu durum direkt olarak sıcağa uyumlu kıyafetler seçmenize ve evden dışarı da zayıf kıyafetlerle çıkmanıza yol açar. Halbuki akşam saatlerinde güneşin batmasıyla birlikte hava sıcaklığı çok ciddi ölçüde düşer. Bunun yanı sıra bu aylarda hiç hesapta olmayan yağmurlar, hava sıcaklığının iyice düşmesine yol açar. Birden soğuyan havaya karşı hazırlıksız olmanız ise vücudun direncini neredeyse sıfıra indirir.

Yağmurluk veya Mont Mutlaka Yanınızda Olmalı

Sabahları evden çıkarken her ne kadar hava sıcaklığı yüksek ve güneşli olsa da mutlaka yanınızda yedek mont veya yağmurluk bulundurmanız gerekir. Akşamları birden bire soğuyan hava karşısında, sabah saatlerinde tercih etmiş olduğunuz kıyafet çok ince kalabilir. Bu durum ise uzun süre üşümenize ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açar. Bağışıklık sisteminin zayıfladığı anlarda ise hastalıklar direkt olarak vücuda nüfuz eder ve normal şartlarda mikrop veya bakteriler ile etkili bir şekilde mücadele eden vücut, en ufak mikrop veya bakteriye yenik düşebilir.

Vücut direncinin maksimum seviyede tutulabilmesi adına mutlak suretle yanınızda hırka, mont veya 4 mevsim kabanlar bulundurmalı, değişen hava şartlarına ayak uydurmalısınız. Ayrıca iş çıkışınızda veya iş esnasında da yağmura yakalanma ihtimalinizi göz önünde bulundurmalı ve bu konuya dair kendinizce çözümler getirmelisiniz.

Yazlıklar Artık Tamamen Rafa Kalkmalı

Yaz aylarında giydiğimiz kıyafetler her ne kadar rahat ve her yerde giyilebilen kıyafetler olsa da ne yazık ki sonbahar ve kış aylarına yaklaştığımız dönemlerde bu kıyafetlerin giyilmesi pek uygun olmaz. Bu kıyafetler, vücudun soğuğa karşı herhangi bir şekilde direnç göstermemesine yol açar. Her ne kadar üzerine mont, hırka vb. soğuktan koruyan kıyafetler tercih etsek de vücut aniden gelişen soğuklara karşı dirençsiz kalır. Bu nedenle yazlık kıyafetlerden uzaklaşıp, kışlık kıyafetlere kendimizi alıştırmalıyız.

Boyunluk, İçlik ve Kalın Çorapları İhmal Etmemeliyiz

Vücudun en fazla soğuğa maruz kalmaması gereken bölgeleri boyun ve ayak bölgeleridir. Bu bölgelerin soğuğa maruz kalması, direkt olarak vücudun ısınamaması anlamına gelir. Ayrıca genel anlamda vücudu sıcak tutabilmek adına içlik de tercih edilmelidir. Kalın çoraplar ayak sıcaklığını gereken düzeyde tutarken, boyunluk ise direkt olarak boyundan geçen şahdamarın sıcak kalmasına yol açar. Böylelikle vücuda giden kan, tamamıyla sıcak gider ve üşüme problemi biraz daha ortadan kalkar. Sonbahar ve kış aylarında içlik, kalın çoraplar ve boyunluk gibi koruyucu giysileri tercih etmemiz önemlidir.