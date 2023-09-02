Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü "Tarımda Mevsimlik İşçilere Destek Projesi" kapsamında, Serik ilçesinde mevsimlik işçiler ve aileleri için daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda konaklayabilecekleri yeni bir alan oluşturuluyor.ANTALYA (İGFA) - Yerelden kalkınma ilkesiyle tarıma her alanda destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi şimdi de mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını

iyileştirmek için bir çalışma başlattı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın işbirliği kapsamında desteklenen "Tarımda Mevsimlik İşçilere Destek Projesi" ile Serik ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışanlara ve ailelerine yeni konaklama alanları sağlanacak.

20 KONTEYNERLİK YAŞAM ALANI

Yaklaşık 4.5 dönümlük alanda kurulumuna başlanan alanda, 18 yaşam konteyneri, 1 eğitim konteyneri ve bir idari ofis konteyneri olmak üzere 20 konteyner bulunacak. Eğitim konteynerinde çocukların yanı sıra kadınlara sağlıkla ilgili eğitimler verilecek. Ayrıca mevsimlik tarım işçilerinin sağlık taramaları yapılacak.

EĞİTİM VE OYUN ALANLARI

Proje kapsamında yatakhaneler, tuvalet ve banyo gibi temel ihtiyaçların karşılandığı alanlar oluşturuluyor. Temiz içme suyu temini, çevre düzenlemeleri ve alt yapı düzenlemeleri de projenin parçası. Projeyle mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için özel oyun alanları da oluşturulacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca çocuklara yönelik eğitim merkezi de yer alacak. Burada mevsimlik işçilerin çocuklarının bilişsel gelişimini desteklemek amacıyla çalışmalar yapılacak. Sinevizyon gösterileri, yaş gruplarına uygun etkinlikler ve atölyeler gibi etkinliklerle de çocukların keyifli zaman geçirmeleri sağlanacak.