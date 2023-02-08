İnegöl Mezit Boğazı'nda, yoğun kar nedeniyle kayan 4 TIR, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Karayolu trafiğe açıldı.

İnegöl de etkisini artıran kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Bursa- Ankara karayolu, Mezit Boğazı ve Mezit 10 mevkisi, gece saatlerinde 4 TIR'ın kayması sonucu trafiğe kapandı. Deprem bölgesine doğru gitmekte olan, yaklaşık 10 yardım TIR'ının da aralarında bulunduğu araçların uzun kuyruklar oluştuğu karayolunda ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.Sürücüleri uyararak dikkatli ilerlemelerini isteyen Bölge Trafik İstasyonu ekipleri ve karayolları ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu, Tırlar kurtarıldı. Yol ekiplerin kürüme ve tuzlama çalışmasının ardından trafiğe açıldı.