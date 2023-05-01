Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mezitli İlçesi Fındıkpınarı Mahallesi’nde içme suyu isale hattı rehabilitasyon yapım işine devam ediyor. Bu sayede ekonomik ömrünü dolduran içme suyu hatları, modern hatlarla yenilenecek, mahalle sakinleri kesintisiz içme suyuna kavuşacak.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde, tüm ilçelerde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden MESKİ, Fındıkpınarı Mahallesi’nin içme suyu hatlarını yeniliyor. MESKİ’nin, yatırım tutarı 5 milyon 109 bin lira olan ‘Mezitli İlçesi Fındıkpınarı Mahallesi İçme Suyu İsale Hattı Rehabilitasyon Yapım İşi’ kapsamında; toplam 10 bin 728 metre içme suyu hattının yenilenmesi planlanıyor.

MESKİ’nin çalışmasıyla, yaz aylarında artan içme suyu talebi kesintisiz karşılanacak

MESKİ’nin gerçekleştirdiği çalışma sayesinde; Mezitli’nin kırsal bölgelerinde yer alan Cemilli, Kuzucubelen, Akarca ve Fındıkpınarı mahallelerinin içme suyu hatları döşeniyor. MESKİ, yaz mevsiminde nüfusla birlikte su talebinin artmasına karşılık gerçekleştirdiği çalışmayla, yine bu hatlarda eskiyen altyapıyı modernize ediyor. Böylece, bu bölgelerde özellikle yaz aylarında artan içme suyu talebi kesintisiz karşılanacak.