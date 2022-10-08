Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit bölgesinde yağış nedeniyle kayan TIR, bariyerlere çarptı. Ters şeride dönen ve bariyerleri aşan TIR’da 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzerinde Mezit bölgesinde İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Soner Tekin (28) yönetimindeki 42 YK 614 plakalı TIR, yoğun yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solunda bulunan bariyerlere çarpan ve ters şeride dönen TIR, bariyerleri aşarak durabildi. Kaza sonucu yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. TIR’dan çıkarılan yaralı sürücü haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.