14 Mayıs seçimlerinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlanan aday listeleri Mhp heyeti tarafından YSK'ya telim edildi.

MHP aday listesini teslim etmek üzere MHP'den Semih Yalçın ve Fethi Yıldız beraberindeki heyetle YSK'ya giriş yaptı.Milliyetçi Hareket Partisi, (MHP) 28. dönem milletvekili aday listesini aralarında genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Fethi Yıldız'ın da bulunduğu heyet ile Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız açıklamalarda bulundu.

Yıldız'ın konuşmasından satır başları şöyle:

14 Mayıs pazar günü yapılacak seçimde milletvekili adaylarımızın listesini YSK'ya sunmuş bulunuyoruz. Seçimlerin hayırlı olmasına diler, aziz milletimize güveniyoruz.Seçim barajı yüzde 7'ye düşürülmüştür, ilk defa bu seçimde kullanılacaktır. Böylece daha fazla partinin ve fikrin temsil edilmesi amaçlanmıştır. Bu yapılar hepinizin bildiği gibi CHP'ye iltica etmişlerdir. MHP'nin kurumsal kimliği her türlü matematik formülünün üzerinde olduğunu hatırlatırız.14 Mayıs'ta milletmiz tercihini Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanacaktır. Zafer Türk milliyetçilerinin, MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın olacaktır.

HABER MERKEZİ