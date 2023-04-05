

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe teşkilatı ‘’Komşum Nasılsın’’ programına ve Esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram MHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Bilal Doğan ve ilçe Yönetim Kurulu üyeleri ile ‘’Komşum Nasılsın’’ programı kapsamında Belli ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldular.

Belli Ailesinin taleplerini dinleyen MHP heyeti, talepleri yerine getirmek için en kısa sürede çalışma başlatacaklarını dile getirdiler.

Ardından İshakpaşa camii’nde teravih namazı kılıp, camii çıkışı Merhum MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in 26. ölüm yıl dönümü münasebeti ile vatandaşlara helva ikramında bulundular. Vatandaşlarla sohbet eden MHP Heyet’i Cumhur İttifakına destek isterken, vatandaşların sorunlarını dinleyerek talepleri yerine getirmek çalışma başlatacaklarını dile getirdiler.

Beraberinde Cuma Mahallesi esnaf ziyaretinde bulunan Bilal Doğan, 2023 yılında yapılacak seçimlerin önemine değindi. Cumhur ittifakına destek isteyen Doğan, esnafın sorun ve isteklerini dinleyerek sorunların çözüm noktasında girişimlerde bulunacağını ve sorunların takipçisiolacağını ifade ederek, cadde esnafına bol bereketli kazançlar diledi.