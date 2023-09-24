Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde zeytin hasadı başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Ekrem Gökay Yüksel, MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç ve il yönetim kurulu üyeleri, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray ve ilçe yönetim murulu üyeleri Ayvalık’ta düzenlenen zeytin hasat etkinliğine katıldı.

Çiftçiler ile birlikte zeytin toplayan Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel gazetecilere yaptığı açıklamada, “Coğrafyamızda bizim için en kıymetli ürün olan zeytinin, sahada çalışan işçisinden, işleyen fabrikasına kadar herkes için bereketli, hayırlı olmasını ve güzel bir sezon geçmesini temenni ediyoruz” dedi.

Etkinlikte; MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç ve MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray çiftçilerle sohbet etti. Zeytinyağı fabrikasını da ziyaret eden MHP heyeti, zeytinin işlenmesi hakkında bilgi aldı.

Ekrem Gökay Yüksel ve MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, yılın sıkılan ilk zeytinlerinden elde edilen ilk zeytinyağının şişelenmesini de beraberindekilerle birlikte heyecanla izledi.