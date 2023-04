Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanlığı, 28’inci dönem milletvekili adaylarını tanıttı. Programda konuşan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, “Türkiye’yi geçmişin kısır tartışmalarına geri döndürmek, kaos ve kargaşaya mahkum etmek isteyenlere karşı Türkiye’yi küresel güç yapmayı hedefleyen bir inançla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı masadaki partilerin istişaresi ile değil HDP’nin baskısı ve tahakkümü altında açıklanmıştır. Kılıçdaroğlu 6’lı masanın değil HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklandığı andan itibaren yurt dışındaki firari FETÖ’cülerin sevinç çığlıkları ve PKK terör örgütünün sözde yöneticilerinin destek açıklamaları tesadüf değildir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile görüşmesinde bir sakınca görmediğini ifade etmiştir" dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Hüdavendigar Salonu’nda geniş bir katılımla düzenlenen programda MHP’nin Bursa birinci ve ikinci bölge milletvekili adayları tanıtıldı. Toplantıya parti teşkilatları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sendika yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili ve 28’inci Dönem Bursa 1’inci Bölge 1’inci sıra milletvekili adayı İsmet Büyükataman, "Türk milletinin bağımsızlık ve egemenliğine karşı oynanan bütün kirli oyunlar Milliyetçi Hareket Partisi’nin milli duruşu ile her seferinde bozulmuştur. İşte sizler böyle şerefli bir geçmişin ve yıkılmaz bir iradenin müstesna temsilcilerisiniz. Her birimiz bu büyük sorumluluğun bilinci ile hareket etmek ve Türk milleti üzerinde kurulan alçak tuzaklara karşı uyanık olmak zorundayız. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, Türkiye üzerine yazılan kirli senaryoları dün nasıl yırtıp attıysak bundan sonra da aynı irade ve akılla yırtıp atmak, Türkiye düşmanlarının hesaplarını bozmak her birimizin asli görevidir" dedi.

"Türkiye’yi yeniden kaosa sürüklemek istiyorlar"

MHP’nin Bursa 1’inci Bölge 1’inci sıra milletvekili adayı İsmet Büyükataman, "Türkiye, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmiş, yeni sistem 9 Temmuz 2018 itibariyle de resmen tesis edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle yeniden doğrulmuş, milli ve manevi bir kenetlenmeyle geleceğe daha kararlı ve emin adımlarla yürümeye başlamıştır. Yeni sistemin sağladığı imkânlarla birlikte Türkiye yoğun bir şekilde maruz kaldığı küresel ve bölgesel tehditlere, ekonomik ve siyasi dayatmalara etkili tedbirler alabilmiş ve güçlü bir şekilde karşılık vermiştir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mimarı Cumhur İttifakı, sahibi ise şüphesiz aziz milletimizdir.’ Cumhur İttifakı olarak, Türkiye’yi geçmişin kısır tartışmalarına geri döndürmek, kaos ve kargaşaya mahkum etmek isteyenlere karşı ülkemizi küresel güç yapmayı hedefleyen bir inançla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu kutlu mücadelemizde azmimizi yalnızca Türk milletinin iradesinden alıyor ve aziz milletimizin ferasetine sonuna kadar güveniyoruz" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu 6’lı masanın değil HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur."

Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve 6’lı masayı eleştiren Büyükataman, "Türkiye’nin tam bağımsızlık yolunda güçlü ve kararlı bir şekilde ilerlemesini sürdürmenin yolu, Cumhuriyetimizin 100. Yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden geçmektedir. Ülkemizin oyalanacak fırsatı, kaosa teslim edecek geleceği, her gün yeni bir krizle karşımıza çıkan Zillet İttifakı’na teslim edecek bir tek günü bile yoktur. Zillet İttifakı, yıpranmaması için sır gibi sakladığı adayını uzun toplantılar sonunda açıklamış ancak adayın açıklanmasıyla birlikte içerideki kavga da ayyuka çıkmış, saklanamaz hale gelmiştir. Herkesin malumu olacağı üzere Kılıçdaroğlu’nun adaylığı masadaki partilerin istişaresi ile değil HDP’nin baskısı ve tahakkümü altında açıklanmıştır. Kılıçdaroğlu 6’lı masanın değil HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Zillet İttifakı ortakları sus payı olarak aldıkları Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık pazarlıkları ile Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmişlerdir. Ancak buna rağmen Zillet İttifakı’ndaki koltuk kavgası gizlenememiş ve 6’lı masanın bir siyasi rant birlikteliği olduğu ortaya çıkmıştır. Zillet İttifakı ortaklarından Meral Akşener 6’lı masanın bir kumar ve noter masasına dönüştüğünü, arkalarından iş çevrildiğini açıklamıştır. Akşener 6’lı masanın millet iradesini temsil etmediğini ve edemeyeceğini itiraf ederek masadan kalkmış, ancak çok kısa bir süre içerisinde Kılıçdaroğlu dayatmasına boyun eğerek tıpış tıpış Zillet Masası’na geri dönmüştür. Bu gidiş gelişlerin yaşandığı günlerde Zillet İttifakı’nın maskesi düşmüş birbirlerine ağıza alınmayacak küfürler ve hakaretlerle saldırmışlardır. Bu birkaç günde yaşananlar ihtimali bir iktidarları durumunda 6’lı masanın Türkiye’yi nasıl yönetemeyeceğinin adeta fragmanı olmuştur. Zillet İttifakı Türkiye’yi sonu gelmeyen tartışmalara mahkûm edeceğini, istikrarsızlığa sürükleyeceğini göstermiştir. Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile basarak milletimizden ve manevi değerlerimizden ne derece kopuk olduğunu da gözler önüne sermiştir. Aziz milletimiz yabancı başkentlerden icazetli, Zillet İttifakı adayına 14 Mayıs’ta dersini verecek, Türkiye’yi karanlığa ve istikrarsızlığa mahkûm etmek isteyen 6’lı masayı siyasi tarihin çöplüğüne gönderecektir" dedi.

"Kılıçdaroğlu’nun adaylığından sonra FETÖ’cülerin sevinç çığlıkları ve PKK’nın destek açıklamaları tesadüf değildir"

Bugün Türkiye uluslararası terör baronlarının Kandil’deki taşeronlarına teslim olmuş bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Büyükatman, "Zillet İttifakı her fırsatta Kandil’deki teröristlerin ve onların şehirdeki temsilcisi HDP’nin taleplerini dillendirmektedir. Kılıçdaroğlu, HDP ile yaptığı görüşmenin ardından terör örgütünün taleplerini içeren 11 maddede büyük oranda anlaştıklarını itiraf etmiştir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile görüşmede bir sakınca görmediğini ifade etmiştir. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklandığı andan itibaren yurt dışındaki firari FETÖ’cülerin sevinç çığlıkları ve PKK terör örgütünün sözde yöneticilerinin destek açıklamaları tesadüf değildir. Kılıçdaroğlu isminin açıklanmasının hemen ardından HDP’li bazı yöneticiler önümüzdeki dönemin terörist başı ‘Öcalan’ı özgürleştirme dönemi’ olduğunu ve 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceklerini söylemeleri Zillet İttifakı’nın HDP ile yaptığı kirli pazarlığı deşifre etmiştir. Zillet İttifakı Türkiye’nin bölünmesine kapı aralayacak ‘yerel yönetimlerde özerklik’ şartını getireceğini söyleyecek kadar yoldan çıkmış ve iradesini Türkiye düşmanlarına teslim etmiştir. Büyük Türk milleti, ülkemizi emperyalizmin kuşatması altına sokmak için her türlü sinsi plana figüranlık yapan bu zillete dersini sandıkta verecektir” diye konuştu.

MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili ve 28’inci Dönem Bursa 1’inci Bölge 1’inci sıra milletvekili adayı İsmet Büyükataman, “Milliyetçi Hareket Partisi’nden milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan her dava arkadaşımız bizim için müstesna bir kıymete sahiptir. Bizim için makam mevki ve sıraların önemi yoktur. Her birimiz Türk milletinin bir ferdi Milliyetçi Ülkücü Hareketin bir neferi olarak hep beraber milletimizle kucaklaşacak ve Türkiye’nin içinden geçtiği sürecin önemini her vatandaşımıza anlatma gayretinde olacağız. Önümüzdeki seçimlerde Birinci hedefimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde ilk turda seçilmesi, ikinci hedefimiz ise; Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletvekili sayımızı en yükseğe çıkarmak olacaktır" dedi.

MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ise, "Ne kadar Türkiye muhalif varsa şuan karşımızda ne kadar kumpasçı, komplocu, yıkım senaristi, dağılma oyuncusu, ihanet figüranı varsa önümüzde; alayı birden bizi engellemeye çalışıyor. Alayı birden Cumhur İttifakı’nın yürüyüşünün önünü kesmeye gayret ediyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi’nin yürüyüşü adım adım büyüyor. Çünkü Cumhur İttifakı’nın yürüyüşü her gün hızlanıyor. ‘Türk Yüzyılı’nda Büyük Türkiye’yi imar etmek için yürüyoruz. Başaracağız! Büyük Türkiye olarak Turan’ı kurmak için yürüyoruz. Başaracağız! Nizam-ı âlem ilahi kelimetullah davası için yürüyoruz. Başaracağız” ifadelerini kullandı.

Türk Bayraklarının dalgalandığı 7’den 70’e kadın erkek çok sayıda partili ve vatandaşın katıldığı programda milletvekili adaylarının özgeçmişleri alkışlar eşliğinde okundu. Program, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

İHA