MHP, seçimlere 38 gün kala milletvekili kesin aday listesini açıkladı. Bahçeli'nin A Takımı'nda yer alan Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Celal Adan, Feti Yıldız gibi isimler liste başı olarak aday gösterilirken şu an vekil olan bazı isimler ise liste dışı kaldı. Nurullah Sazak, Sefer Aycan, Esin Kara, Baki Şimşek ve Bursa'dan Mustafa Hidayet Vahapoğlu yeni dönemde aday gösterilmedi.



Türkiye seçimlere giderken siyasi partiler milletvekili adaylarını netleştirmeye başladı. Seçimlere 38 gün kala kesin listesini ilk açıklayan parti Cumhur İttifakı ortağı MHP oldu.

BAHÇELİ'NİN A TAKIMI LİSTE BAŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine Osmaniye 1. sıradan aday gösterildi. Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Celal Adan, Feti Yıldız liste başından aday gösterildi.

5 VEKİL ÇİZİK YEDİ

MHP'de şu an vekil olan bazı isimler ise liste dışı kaldı. MHP'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan listeye göre, mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu, 5 milletvekili ise listede yer almadı.

LİSTE DIŞI KALAN VEKİLLER

Bursa milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Konya Milletvekili Esin Kara, Mersin Milletvekili Baki Şimşek yeni dönemde listede yer almadı.

SEHER YAŞA