MHP Bursa İl Başkanlığına Gemlikli siyasetçi Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tekin atandı.

Yerel seçimlere hazırlanan ve kongre sürecine girecek olan MHP’de Bursa İl Başkanlığında Muhammet Tekin görevlendirildi. Aslen Gemlikli olan ve son seçimde 2. Bölge 2. Sıra adayı olan Muhammet Tekin, Genel Başkan Bahçeli ile görüşmesinin ardından Bursa’ya döndü. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tensip ve takdirleri ile Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı görevine atandım. Bursa İl Başkanlığı görevini layığıyla yerine getirerek bayrağı teslim eden ve bizlerde emeği olan kıymetli Başkanımız Cihangir Kalkancı’ya emekleri için teşekkür eder, bir ve bütün olduğumuzu tüm Bursa’ya ilan ederiz" dedi.