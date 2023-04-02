MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram MHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Bilal Doğan, ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile iftar ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

MHP heyeti, iftar programı kapsamında Ertuğralgazi kültür ve yaşatma derneği’nin düzenlemiş olduğu iftar programına katılıp vatandaşlarla bir araya geldiler. Sohbet eşliğinde geçen program’da vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinlediler. Talepleri yerine getirmek için notlar aldılar ve en kısa sürede çalışma başlatacaklarını dile getirdiler.

Ardından Orhaniye mahallesi Varışlısoy camii’nde teravih namazı kılıp esnafları tek tek ziyaret ettiler. Bilal Doğan 2023 yılında yapılacak olan seçimlerin önemine değindi. Cumhur İttifakı’na destek isteyen Doğan, esnafın sorun ve isteklerini dinleyerek sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunacağını ve sorunların takipçisi olacağını söyledi.Esnaflara bol bereketli kazançlar diledi.