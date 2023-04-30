MHP Genel Sekreteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, Türkiye Kamu-Sen Bursa istişare toplantısına katıldı. Toplantıda konuşma yapan Büyükataman, “Demokrasinin olmadığı bir ülkede gayrimeşru Türkiye Komünist Partisi’nin veya Halkın Kurtuluş Partisi’nin seçimlerde boy göstermesini düşünmek mümkün mü?” dedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman Kamu-Sen’in Bursa’daki istişare toplantısına katıldı. Yaklaşan seçim öncesi gündeme dair açıklamalarda bulunan Büyükataman, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik mesajlar verdi.

Oy pusulasını işaret etti

Demokrasi endişeleri olanların oy pusulasına bakmalarını söyleyen Büyükataman, “14 Mayıs seçimleri dikkate alındığında birinci 5 yılı muazzam kazanımlarla geçen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ikinci 5 yıllık döneme de yüzünü vurmalıdır. Eser ve hizmet kervanı yarı yolda kalmamalıdır. Türkiye bu badireyi mutlaka kazasız belasız aşmalıdır. Özellikle demokrasi ve özgürlükler ekseninde ülkemize devamlı iftira atanların Yüksek Seçim Kurulu tarafından kura ile belirlenen oy pusulasındaki ittifak ve partilerin dizilimine dikkatle bakmaları samimi tavsiyemizdir. Demokrasinin olmadığı bir ülkede gayrimeşru Türkiye Komünist Partisi’nin veya Halkın Kurtuluş Partisi’nin seçimlerde boy göstermesini düşünmek mümkün mü? Özgürlüklerin olmadığı bir ülkede Türkiye Komünist Partisi’nin varlığından bahsetmek hastalık ölçüsünde safdillik. Türkiye gerçekten bir yol ayrıımında. Bu seçim tarihi bir seçimidir. Bütün vatandaşlarımızın olduğu gibi kamu çalışanlarımızın da bu seçim arifesinde çok iyi düşünüp, seçimlerin devamında ne anlam ifade edeceğine dair bir kez daha gözden geçirerek neyi nasıl uygun buluyorsa en yakınından başlamak kaydıyla Türkiye geleceğine sahip çıkma konusunda tavsiyelerini esirgememelerini istirham ediyorum” şeklinde konuştu.