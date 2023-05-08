MHP Genel Sekteri İsmet Büyükataman, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin demokratik ortamda yapılacağını kaydederek “85 milyon bir irade ortaya koyacak, bu irade sandıktan çıkacak ve herkes bunu baş tacı yapacak” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, Bursa’da seçim çalışmalarına devam ederken gündeme dair açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek genel seçimlerin demokratik ortamda gerçekleşeceğini ifade eden Büyükataman, sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi. 15 Mayıs’tan sonra da gündelik hayatın devam edeceğini söyleyen Büyükataman, “Netice itibariyle bu ülkede yaşayan 85 milyon bir irade ortaya koyacak, bu irade sandıktan çıkacak ve herkes bunu baş tacı yapacak. Bu iradeye her birimizin saygı göstermek mecburiyeti var. 15 Mayıs’ta yine yan yana, omuz omuza olacağız, hayat devam edecek. Yüz yüze bakabileceğimiz hukuku mutlaka muhafaza edebilmek mecburiyetindeyiz. Bir savaş naraları atarak milleti birbirine hasım haline getirmeye yönelik bir dil kullanarak, bir yere varmak mümkün değil. Türkiye bu siyaset dilinden dünden bugüne çok ağır bedeller ödedi. Çok ağır faturalar ödeyerek bu günlere geldik. Çok acı tecrübeleri beraber yaşadık. Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Bu zamana kadar seçimlerini aklıselimle yapabildi. Bu konuda ehliyetini dosta düşmana gösterebildi” şeklinde konuştu.

Derneklerden Büyükataman’a destek sözü

14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlere sayılı günler kala saha çalışmalarına devam eden Büyükataman, Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu, Balkan Göçmenleri Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (BAL-GÖÇ) ve Trabzon Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. Dernek başkanları ve üyeleri ile bir araya gelen Büyükataman, Cumhur İttifakı’nın mecliste nitelikli çoğunluğa ulaşmasının önemini vurgularken, 14 Mayıs seçimlerinde destek sözü aldı.

Seçimlerde mecliste güçlü bir MHP grubunun kurulması gerektiğine dikkat çeken Büyükataman, “Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilk günden itibaren cumhurbaşkanımızın yanındayız. Seçim tarihi elli olduğundan bu yana ‘Adayımız belli kararımız net’ duruşuyla yeni dönemde de cumhurbaşkanımızın güçlü bir şekilde 14 Mayıs’ta seçilmesinin temini konusunda samimi bir gayret içerisindeyiz. Bir seferberlik içerisinde inandığımız bu duruşun gereğini yerine getirmenin çabasını ortaya koyuyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarıyız. Cumhur İttifakı’nı Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte oluşturduk, birlikte yol yürüyoruz Bu yol arkadaşlığı hesaba dayalı değil, belli bir zaman dilimi ile sınırlı da değil. Güçlü bir MHP grubunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çok önemli olduğuna inanıyorum. Güçlü MHP güçlü Türkiye demektir. Güçlü bir MHP’nin mecliste yer alması konusunda gayretinizi istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.