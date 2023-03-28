MHP İlçe teşkilatı Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında esnaf ve dernek ziyaretlerini sürdürüyor.

MHP İl Başkan Yardımcısı Hanifi Elaltuntaş, İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu üyeleri ve MHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Bilal Doğan, Yeniceköy mahallesinde Esnaf ve kıraathaneler ile Yenice Erzurumlular derneğini ziyaret ettiler.

Vatandaşların taleplerini dinleyen MHP heyeti, talepleri yerine getirmek için notlar aldılar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur ittifakına da destek isteyen heyet, esnaflara hayırlı işler dilerken, taleplere çözüm bulmak için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdiler.