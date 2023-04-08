Milliyetçi hareket Partisi ‘’Komşum Nasılsın’’ ve dernek ziyaretlerine devam ediyor.

‘’ Komşum Nasılsın’’ programları kapsamında Mahmudiye Mahallesi’nde Baskın Ailesinin iftar sofrasına konuk olan MHP teşkilatı Baskın ailesinin talepleri dinledi.Misafirperverlikleri için Baskın Ailesine teşekkür etti.

Ardından MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram İlçe Teşkilatı ve Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan Emirsultan Camii’nde teravih namazı kılıp vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyip notlar aldılar. Cami çıkışı Bilal Doğan’ın baba evini ziyaret eden MHP heyet’i aileyle sohbet edip helallik istediler.

Küçük Dona Köyü Kültür Ve Yardımlaşma derneğinde vatandaşlarla bir araya gelen MHP teşkilatı vatandaşların sorunlarını dinlediler. Cumhur İttifakı’na destek isteyen Bilal Doğan, vatandaşın isteklerini dinleyerek sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunacağını ve sorunların takipçisi olacağını ifade ederek, vatandaşlara teşekkür etti.

Vatani görevlerini yerine getirecek olan askerlerimizi uğurlamak için İnegöl Terminaline giden MHP İlçe teşkilatı askerlerimizin aileleriyle bir araya geldi. Askerlerimize hayırlı tezkereler diledi.