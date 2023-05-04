MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan genel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz açıklamasında: "Bir oy Cumhurbaşkanımıza, bir oy MHP’ye" sloganıyla çıkılan seçim çalışmalarında da açık şekilde gördükleri tabloyu, "Aziz Milletimiz her zaman olduğu gibi bu seçimlerde de devletin bekasından yana olacaktır. 14 Mayıs seçimleri inşallah Cumhur İttifakı’nın ilk turda zaferiyle sonlanacaktır" ifadeleriyle özetledi. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan güven tazeleyecektir" diyen Başkan Demiröz, "MHP ise Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli liderliğinde TBMM’de daha güçlü bir temsil olunan parti olacaktır” diye konuştu.

Başkan Demiröz, 14 Mayıs'a yönelik değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü:

"Depremin ilk gününden bu yana bizler MHP il ve ilçe teşkilatlarımızla, il ve ilçe, ocak yöneticilerimiz ve teşkilatlarıyla, Belediye Meclis üyelerimiz, sendikalarımız ve partimize gönül veren tüm üyelerimizle sahada depremin yaralarını sarmaya çalıştık. Şimdi ise seçim sürecine girdik. Milletvekili adaylarımız ile iyi bir şekilde çalışma ortamı oluşturup tüm vekil adaylarımızın gezmediği ilçe köy belde mahalle sokak kalmayacak şekilde planlama yapıp, bu planlama çerçevesinde tüm vatandaşlarımıza ulaşım sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız çalmadık kapı, sıkmadık el, dokunulmadık yürek bırakmamak. Bizler deprem bölgesi olan Kahramanmaraş’ımızdaki seçim çalışmalarımızda tüm yüreklere dokunmaya çalışıyoruz ve hep beraber el ele verince Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’mizin iyileşeceğini biliyoruz. Biz Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli öncülüğünde vermiş olduğumuz tüm sözleri tuttuk. Şimdi ise, depremin yaralarını yine Cumhur İttifakı olarak sarmaya devam ediyoruz. Bu hususta aziz şehrimizi bir yıl içerisinde tekrar kalkındıracağız".