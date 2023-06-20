Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı’nın vefat eden ağabeyi Caner Kalkancı dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı’nın ağabeyi 58 yaşındaki Caner Kalkancı bir yıldır tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Ulucami’de ikindi vakti kılınan cenaze namazına Bursa Valisi Yakup Canbolat, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, MHP teşkilatları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Kalkancı’nın naaşı Hamitler Mezarlığı’nda dualarla defnedildi.

MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve babası taziyeleri kabul etti.

Caner Kalkancı’nın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.