MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek hedefleri ve yapmak istedikleri çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kahvaltı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayram, eski başkan Aytekin Torun'un Milletvekilliği aday adaylığı sebebiyle istife etmesinin ardından İlçe başkanlığına atandığını belirterek, 2023 seçimleri için sahaya indiklerini belirtti. Bayram, “Göreve yeni geldik. Fakat uzun süredir teşkilatımızın, İnegöl siyasetinin içerisindeyiz. Yönetimimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Genç dinamik bir yönetimimiz var. Daha çok saha siyasetini bilen, sahayı seven bir yönetim oluşturmak istedik. Bu anlamda yönetimdeki arkadaşlarımızı da bu yönde seçtik. Çünkü önümüzde tarihi bir seçim var. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimi 'tarihi bir seçim' olarak nitelendiriyoruz. Bu anlamda atamamızın olduğu günün hemen akabinde sahaya indik. Şuan da sahadayız. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi diğer tüm partilerden daha önce sahaya indi. Yaklaşık bir yıldır gerek köy ziyaretleri, gerek mahalle ziyaretleriyle seçimin daha önceden planlandığını da görmüştünüz sizlerde. Ben de İl yöneticisi olarak İnegöl'de İlçe teşkilatımızın seçim çalışmalarına katılmıştım. Güzel bir yönetim devraldık. Bu İlçe teşkilatımızla mevcut yönetimimizin üzerine ilaveler yaparak sahada olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"YENİ OLMAMIZ TECRÜBESİZ OLDUĞUMUZ ANLAMINA GELMİYOR"

Bayram açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Asıl benim için sürpriz oldu çünkü bende mevcut İl yöneticisiydim. Tüm programlarımı buna göre ayarlamıştım. Olaylar biraz farklı gelişti. İlk defa Milliyetçi Hareket Partisi İlçe başkanlığı yapıyorum. Birçok alanda çalıştım ama bu alanda yeniyim. Fakat yeni olmamız tecrübesiz olduğumuz anlamına da gelmiyor. Bu süre zarfında kendimizi sürekli geliştirdik. Yeni yöneticilerin de bana çok katkısı oldu.”

"BİRAZ DAHA SİSTEMİ DE DEĞİŞTİRMEK İSTEDİK"

“Biliyorsunuz bu bir ekip işi, sadece siyasi parti değil; STK olsun, futbol kulübü olsun herhangi bir toplulukla görev almak istediğinizde insanlar kendini rahat hissettiği ekiple çalışmak ister. Bizde bu anlamda kendimizi rahat hissettiğimiz ekiple çalışmak istedik. Çalışmak istediğimiz arkadaşlarımız da daha çok Ülkü Ocakları kökenli fakat aynı zamanda İnegöl'de kendi çevresinde tanınan, bilinen; ticaretinde, siyasetinde, sosyal ve bireysel ilişkilerinde sorunlar yaşamamış, çok kıymetli arkadaşlarımızla doldurmak istedik. Biraz daha sistemi de değiştirmek istedik. Yaklaşık 20 yıldır kendini bu anlamda geliştirmiş arkadaşlarımızı siyaset sahnesine sokup, artık bir jenerasyon farklılığı da oluşturmak istedik. Tabi kalan abilerimizin ve büyüklerimizin de onayını alarak, onları da üzmeyerek böyle bir değişim yaptık. Bizden sonraki jenerasyonun da oluşturmanın derdi içerisindeyiz. İlk akşam o koltuğa oturduğumda, ilk söylediğim cümle 'arkadaşlar burayı kime bırakırız' oldu. Çünkü biz siyaset sonuç odaklı değil, süreç odaklı yapıyoruz. Bizim için altı ay sonraki seçim ve sonuçları önemli ama yaptığımız iş için önemli değil.”

"YAKLAŞIK DOKUZ AY SONRA KONGRE VAR"

Sadece siyasi partilerde değil, birçok yerde görev aldığım için bunları hep tecrübe ettik. Bu arkadaşlar da Ocak kökenli olduğumuz için bizde de çalışma ekibi ve bir ekip ruhu daha çok lider, teşkilat doktrindir kendi içimizde. Bununla alakalı bir sıkıntımız yok, bizde herkes kendi görevini bilir. İlçe başkanı da yardımcılarına gerekli saygıyı gösterir. Tam sahada çalışır. Ondan yana hiçbir sıkıntımız olmaz ideoloji partisi olduğumuz için ama dediğiniz gibi normal bir STK olsaydık sıkıntılar çıkıyor. 50 kişi başlayıp altı ay sonra 20 ile devam ediyoruz bir altı ay sonra 10'la devam ediyoruz. Bunlar hep yaşanan şeyler. Bizde de elbette ki elemeler olacaktır ki yaklaşık dokuz ay sonra Kongre var. O kongrede de biz devam edersek tabi ki elemeleri yapıp bu altı ay süre içerisinde arkadaşlarımın performansına göre eklemeler ve ilaveler tabi ki yapacağız.”

"CUMHUR İTTİFAKI RUHUNA AYKIRI HAREKET ETMEMEK ADINA İLK KABULLÜMÜZÜ AK PARTİ İLÇE BAŞKANI'NA AYIRDIK"

Sağolsun Ak Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş hemen aradı beni, hayırlı olsuna. Randevu da talep etti, hemen görüşelim dedi. Fakat bizim yaklaşık 2-3 hafta hem yönetim liste hazırlıkları vardı bununla alakalı da ilk kabulümüzü Ak Parti İlçe Başkanı ve yönetimine ayırdık. Cumhur ittifakı ruhuna aykırı hareket etmemek adına.

"YERİNDE SİYASET YAPACAĞIZ, KİMSEYİ AYAĞIMIZA ÇAĞIRMAYACAĞIZ"

“Mahalle sorumlularına ve sandık görevlilerine ekstra önem veriyoruz.Bizim tarzımız bu. mahalle sorumluları ve sandık görevlileri aslında genişletilmiş bir yönetimdir. Bu anlamda şuan zaten mahalle sorumluları ve sandık görevlileriyle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. O arkadaşlarımızla alakalı sürekli görüşüyoruz. Onlarla diyalog kuruyoruz ve diyaloğumuzu kesmiyoruz. Bu anlamda saha siyasetini şöyle seviyorum ben ; İlçe teşkilatında makamda oturmanın hiçbir anlamı yok, her akşam bir yerde olmak istiyorum. Her akşam bir kahvede, her akşam bir mahallede, her akşam bir arkadaşın bir evinde, her arkadaşın bir iş yerinde. Nasip olursa böylr yapacağız. Yerinde siyaset yapacağız, kimseyi ayağımıza çağırmayacağız. İlçe başkanı dahil herkes vatandaşın ayağına gidecek. Çünkü bizim aslında sosyal ilişkilerimize de böyle. Yani sadece siyasette değil. Sosyal ilişkilerimizde de insanların yanına uğrayan, insanların ayağına giden, insanlarla diyalog kurmayı, hasbihal etmeyi seven insanlarız. Bu tarzımızı da siyasete yansıtıp başarılı olacağımıza inanıyorum. Tabi ki bizim için başarı sonuç odaklı değil, biz süreç odaklı siyaset yapıyoruz. Önceliğimiz tabi ki seçimler fakat en azından insan kazanmak istiyoruz. Bununla alakalı bizden sonra ki arkadaşlara da hazır, güçlü bir teşkilatlanma bırakmak istiyoruz.”

"CUMHUR İTTİFAKININ ÇÖZÜM ODAKLI SİYASET KONUSUNDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ'NİN YÜZDE YÜZ BİR KARŞILIĞI YOK"

“Biz geçen sene de İnegöl'ün yaklaşık 90 köyüne gittik, köy köy gezdik. O çalışmalarda beni de görevlendirdi İlçe teşkilatı. Köylere gittiğimizde muhtarlarımızla köy halkımızla konuştuğumuzda tabi ki soruların hepsini biz tek tek not aldık. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakındaki ortaklığı çok fazla çözümden yana değil. Zaten Belediye Meclis Grubumuz da bu konuyla alakalı gayet iyi çalışıyor. Fakat Cumhur İttifakını çözüm odaklı siyaset konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüzde yüz bir karşılığı yok. Bu çözüm odağı, çözüm yeri Belediye Başkanı'mızdır, belediyemizdir. Ak Parti İlçe Teşkilatı'mızdır. Bizde bu anlamda çözüme faydalı olmayı, sorunları yerinde görmeyi ve bu sorunları yöneticilerimize aksettirip çözüm yolları aramaya çalışıyoruz. Fakat dediğimiz gibi yüzde yüz çözüm konusunda biz çözüm yeri değiliz. Cumhur İttifakı anlamında MHP'nin yerini biraz bu konuda düşünmek lazım çünkü biz bunu vatandaşımızla da görüşürken de 'bu yolu yapmadınız' diyor, o yoldan bizi sorumlu tutuyor. Fakat o yolun yüzde yüz sorumluluğu bizde değil. Bizim biraz daha sorunları görüp Belediye'ye aktarmakta olduğumuz bir görev planımız var. Bununla alakalı standart ne yapıyorsak, bunu aynısını yapmaya devam edeceğiz. Yine Ak Parti İlçe Teşkilatımızla devamlı istişareler halindeyiz, devamlı görüşüyoruz. Belediye Başkanı'mızla da görüşüyoruz. Çözüm odaklı olacağız inşallah. 4 Aralık Pazar günü saat 14.30'da MYK ve MDK üyelerimizin katılımıyla Sani Konukoğlu'nda bir İlçe Divanı Toplantımız var. Eski İlçe Başkanlarımız, Ocak başkanlarımız, yöneticilerimiz, mahalle sorumlularımız ve sandık görevlilerimizden oluşan bir heyetle orada bir İlçe Divan Toplantısı yapacağız. İlçe halkımıza ve siz basın mensuplarımıza davetimizi söylemiş olalım.