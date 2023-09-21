MHP İpsala İlçe Başkanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı genel kuruldan sonra Mehmet Özçiftçi başkanlığında toplanarak görev bölümünü gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren Mehmet Özçiftçi, Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Sayar, Kadir Dursun, Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığına ve Sekreterliğe Süreyya Deniz, Muhasip ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Anıl Ercan, Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Caner Anlaş, Esnaflardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Halil Durmaz ve Tarım İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığına ise Hüseyin Budak‘ın getirildiğini açıkladı.

Özçiftçi, yönetimde görev alan arkadaşlarına başarılar diledi.