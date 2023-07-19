Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nda devir teslim töre gerçekleşti. Yeni İl Başkanı Seyit Demirezen bayrağı Ahmet Bağçovan’dan teslim aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı’na Seyit Demirezen atandı. Bugün il binasında düzenlenen devir teslim töreninde Ahmet Bağçovan yeni Başkan Seyit Demirezen’e bayrağı teslim etti. Törene MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP KAÇEP İl Başkanı ve teşkilatı, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, MHP’li Belediye Başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Daha önce partinin çeşitli kademelerinde görev alan MHP Kayseri İl Eski Başkanı Ahmet Bağçovan, seçimlerde MHP’nin başarılı olması için gece gündüz çalıştığını ifade ederek bugüne kadar görev alan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederek sözlerine başlayan MHP Kayseri’nin yeni İl Başkanı Seyit Demirezen, “Bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle 54 yıllık şerefli bir maziye sahip olan evimiz, yuvamız MHP’nin Kayseri İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Beni bu onurlu göreve layık gören liderimiz Devlet Bahçeli’ye hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Milliyetçi alelade bir parti değildir. Partimizin misyonu itibariyle Türklük gurur ve İslam adabıyla bezenmiş, Türk devletinin bekası için her dönem üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmiştir. İşte bu şuurla bizden önce hizmet eden arkadaşlarımız gibi bundan sonra da şanlı Türk bayrağımızı hakkıyla dalgalandıracağız. Her bir gönüldaşımızın derdi ile dertlenecek, her vatandaşımızın gönül hanesine misafir olacağız” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise devir teslim törenine yoğun bir katılım olduğunu vurgulayarak, "Bizim burada ağabeylik ve kardeşlik hukukumuz var. Gerek görevi devredecek olan Ahmet Bağçovan başkan gerekse görevi devralacak olan Seyit Demirezen başkanımız ile birlikte uzun yıllardır omuz omuza teşkilatlarımızda görev aldık. Bugün Seyit Demirezen başkanımız Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile bu kutlu göreve getirildi. Bunun da Kayseri'mizde bir heyecan oluşturduğunu gördüm. Bu nedenle şahsım adına, davam adına ve partimiz adına çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Allah nasip ederse MHP dün olduğu gibi bugün de Kayseri'de önemli başarıların altına bu kadrolarla birlikte imza atacaktır diye düşünüyorum. Bu zamana kadar emeği geçen tüm il başkanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.