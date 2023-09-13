Edirne Keşan'da 3 Eylül’de yapılan kongrede göreve gelen ve daha sorma mazbatalarını alan MHP Keşan İlçe Yönetim Kurulu görev bölümü yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -MHP Keşan İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Adnan İnan başkanlığındaki yeni yönetimde görev bölümü şöyle oluştu;
Genel Sekreter: Nagihan Çelenk
KAÇEP Başkanı: Muradiye Durak
Başkan Yardımcısı: Abdullah Usta
Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Aycihan Çirozlar
Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hüseyin Arda
Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Erdal Çoşkun
Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Fatih Ekmekçi
Mahallelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Tolunay Ceviz
Mahallelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: İsmail Dumoğlu
Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ahmet Özkaya
Muhasip Üye: Onur Durmaz
Yönetim kurulu üyeleri
Mürsel Kara
Yüksel Öztüre
Özden Öztekin
Şerif Asilsoy
Mutlu Evci
Cemali Bakır
Berkay Uslu