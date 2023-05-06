MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir'de halka hitap etti. Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'ye yüklenerek, "Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milli güvenlik sorunudur. İYİ Parti Başkanı'nın dedikodudan başka yaptığı bir şey yoktur" dedi.

Balıkesir, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırladı. 'Aziz Milletim Sıra Sende' teması ile seçime 8 gün kala Kuvayi Milliye Meydanı'nda konuşan Bahçeli, "Ülkemizin dirliğine, milletimizin birliğine, demokrasimizin geleceğine insanımızın huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı hale getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Bugünkü açık hava toplantımızın gerçekleşmesinde emeği geçen, katkısı bulunan her dava arkadaşımı yürekten kutluyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, muhterem dava arkadaşlar. Hedefleri yüksek olanların küçük hesapları olmaz. Sevdası büyük olanların sesi kısık çıkmaz. Başarmaya azmetmiş olanların karşısında hiçbir engel duramaz. Hiçbir şer odak tutunamaz. Biliyoruz, sevmek için yürek, sürdürmek için emek lazımdır. Bizde de milletimizi seven, mangal gibi yürek, haklı mücadelemizi diri tutan müstesna bir emek vardır. Üfleseniz uçacak, haykırsanız kaçacak, dokunsanız devrilecek, yürüseniz dağılacak çıkarcılar güruhu, ne millet sevdamızı bilebilir ne de ülkü ve ülküye adanmış hayatlarımızı anlayabilir. Biz aklımızla görüyor kalbimizle işliyoruz. Biz vicdanımızla bakıyor, ruhumuzla ilerliyoruz. Biz Türkiye'yi çok seviyoruz" dedi.

Bahçeli'den Balıkesir'de Kuvayi Milliye vurgusu

Kuvayi Milliye Meydanı'nda halka hitap eden Bahçeli, Kuvayi Milliye'ye vurgu yaptı. Bahçeli, "Gönen dağlarında Nuri Efe, Edremit dağlarında Akça ve Dalkıran Mehmet Efeler. İvrindi dağlarında Koca Müdür ve Tevfik Bey neferleriyle nice destanlara fedakarlıklarıyla imza atmışlardı. Bigadiç, Sındırgı ve Gördes'te düşman istilasına karşı devleşen mesela Makbule Hanım'ın mesela Akıncı Müfrezeleri Komutanı, Kaymakam İbrahim Ethem'in kutlu zaferi hepimize emanettir. Balıkesir'in işgal yıllarında düşmanı korkutmak amacıyla kendilerini baca kurumu ve soba borusu isiyle boyayan. Keçi ve koyun postu at ve manda kuyruğu, çam ve değneklerle daha da heybet kazanan bu suretle tarihe nam bırakan Balıkesirli tabak ve deri işçilerimizi, yani tülütabakları unutmak hiç mümkün değildir. Balıkesir, Kuvayi Milliye kentidir. Kuvayi Milliye'nin yaktığı beka, bağımsızlık ateşi milli namusum müdafaa ve muhafaza azmini körüklemişti. İstikrar demek Balıkesir demektir. İstiklal demek Balıkesir demektir. Dün olduğu gibi bugün de istikbalin güvencesi Balıkesir'dir. Balıkesir zillete düşmedi, düşmeyecektir" şeklinde konuştu.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "İlhamımızın kaynağı ecdadımızdır. İstikbalimizin kaynağı bu topraklara sere serpe uzanıp yatan şehitlerimizdir. İrademiz kaynağı da büyük Türk milletidir. Dünyaya istikamet verecek kudrette bir Türkiye'nin inşası ancak ve ancak Türk İslam kültüründen feyzini alan Türklük gurur ve şuuru ile İslam ahlak ve faziletiyle bezenen fedakarlık numunesi bir ahlaki kucaklaşmayla mümkün olacaktır. Bu. Ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uzlaşmacı vasfında güçlü ve yürütme güçlü ve fonksiyonel yasama bağımsız ve tarafsız yargı sayesinde Türkiye'nin önünü hiçbir iç ve dış ihanet odağı bu kutlu yürüyüşün neticesinde gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye olacaktır. İnancım budur. İddiamız budur. İrademiz budur. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri milli ve manevi değerlerin rehberliğiyle geçilmesi gereken ilk kavşağıdır. Şimdi hepinize soruyorum.14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine hazır mısınız? Mührü elinize alıp şöyle bir seçim pusulasına göz attığınızda bir oyunuzu Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir oyunuzu da Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verecek misiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nı güçlendirecek misiniz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine destek olacak mısınız? Bu 'evet'ler karşısında helal olsun diyorum. Allah bizi, sizlere mahcup etmesin inşallah. Balıkesir'e inanıyorum. Balıkesirli kardeşlerime. Sonuna kadar güveniyorum."

"KILIÇDAROĞLU, MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Bahçeli, Millet İttifakı üyelerini de çok sert eleştirdi. Balıkesir türküsü olan 'İki Keklik' adlı türkünün hikayesini anlatan Bahçeli, "Ağıtlar yakılmasına neden olan caniler bugünkü CHP'yle iş birliği halindedir. Yavrularımızı yetim bırakan katiller İYİ Parti'yle emel ve hedef birliği içindedir. PKK, Kılıçdaroğlu'na aleni destektir. FETÖ, Kılıçdaroğlu'na siper olmuştur. Küresel medya, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakının propagandasıyla nifak saçmaktadır. Küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu'nun akıl, vicdan ve irade şifrelerini ele geçirmiştir. İngiliz de Economist dergisi de 'Erdoğan gitmeli' diyormuş. Bu haçlı zihniyete kimin gideceğini, nasıl gideceğini, gittiğinde nasıl hesap vereceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan Türk milletidir. Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getiremezler. Alayı gelsin. Hepsi toplanıp karşımıza dikilsin. Şayet boyun eğersek geri adım atarsak. Onlar gibi namerttir. Çıkar avukatları, küresel sermaye çeteleri, terör örgütleri Türkiye düşmanları, tefeciler, faiz bağımlısı bankerler, karanlık lobiler, İslam karşıtları, alayı birden Türkiye'nin önüne geçmiş 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye'de olacağını ağız birliği halinde iddia etmeye başlamışlar. Çünkü yüzüncü yıl dönümünü karşıladığımız Cumhuriyet'ten intikam almak istiyorlar. Milli mücadelenin ve 15 Temmuz'un rövanşını almak için kudurmuş gibi provokasyon yapıyorlar. Algı operasyonlarına hız veriyorlar. Biliniz ki tehlike çok büyüktür. Biliniz ki tehdit çok vahim düzeydedir. Denetim altında tutulan taviz ve teslimiyet döngüsüne girmeye hazır bir cumhurbaşkanıdır. Türk ve İslam husumetinin umudu Kılıçdaroğlu'dur. Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu'dur. Nitekim Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milli güvenlik sorunudur. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hazımsızlık had safhadadır. Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan tek bir projesi yoktur. İYİ Parti Başkanı'nın dedikodudan başka yaptığı bir şey yoktur" diye konuştu.

Bahçeli, Balıkesir konuşmasının son kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP'ye destek istedi. Bahçeli, "Bir kez daha sizlere soruyorum. Muazzam sesiniz muhteşem iradeniz, iç ve dış işgal cephesinin piyonlarına ulaşsın istiyorum. 14 Mayıs'ta beraber miyiz? Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek veriyor muyuz? Balıkesir milletvekili adaylarımızı Türkiye Millet Meclisi'ne gönderiyor musunuz? Zalimlerin, hainlerin, yeminli Türkiye düşmanlarının hesabını soracak mısınız? Cumhur İttifakı'na ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyor musunuz? İstikrar sürsün Türkiye büyüsün kararında mısınız? Allah nazarlardan sizleri saklasın. Biriniz bin olsun hepiniz. Kandil ve Pensilvanya'nın esiri olan Kılıçdaroğlu ve zillet ortakları 14 Mayıs'ta ağır bedel ödemeye hazır olsun. Balıkesir bölünmeye, Balıkesir terör ittifakına karşıdır. Balıkesir Türkiye'yi ölüm tüneline sokmak için gün sayan yabancı beslemelerinin de sonuna kadar karşı cephesinde. Türkiye'de bulamadıklarını yabancı ülkelerde arayanlar terör örgütlerine destek, bölücülüğe payanda olanlar, ekmeğini yediği, suyunu içtiği vatanını gittikleri ülkelerde şikayet edenler çok iyi bilsinler ki doğru zaman doğru adam Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.