Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu salonundan ayrılarak, DEM Parti ve CHP'nin bütçe kapanış konuşmalarını takip etmeme kararı aldı. Bahçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün." ifadelerini kullandı.

TBMM'de 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri devam ederken, MHP lideri Bahçeli ve partili milletvekilleri, DEM Parti sözcülerinin kürsüye çıkması üzerine salonu terk etti.