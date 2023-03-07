Pazar günü oynanan ve olaylı geçen Bursaspor ve Amedspor maçı hakkında konuşan Devlet Bahçeli, Amedspor'a tepki gösterdi. Bahçeli, "Amedspor diye bir kulüpten bahsedilemez" dedi.

Geçtiğimiz pazar günü oynanan Bursaspor-Amedspor maçı, tam bir kaosa sahne oldu.

Maçın ilk anından itibaren gerilimin tırmandığı maç büyük olaylara sebebiyet verdi.

Bazı Bursaspor taraftarları, “Beyaz Toros", "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ve Kurtlar Vadisi'nde Yüksel Arıcı'nın hayat verdiği "Pala" karakterinin pankartlarını açtı.

Açılan pankartlar sonrası özellikle sosyal medyada gerilim tırmandı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayların ardından polis, 9 kişiyi gözaltına alınırken bazı kamu görevlileri hakkında da soruşturma başlatıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısında konuştu.

BAHÇELİ'DEN OLAYLI MAÇ YORUMU

Devlet Bahçeli'nin gündeminde, geçtiğimiz pazar oynanan ve büyük tartışmalara neden olan Bursaspor-Amedspor maçı vardı.

"BİZE GÖRE AMED DİYE BİR YER YOKTUR"

Yaşananları tahrik olarak değerlendiren Bahçeli, "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Bursaspor taraftarını selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

"KÜRT KÖKENLİ KARDEŞLERİM BAŞKADIR, BÖLÜCÜ TERÖRİSTLER BAŞKADIR"

Devlet Bahçeli müsabakaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz hafta sonu Bursaspor ve Diyarbakırspor arasında oynanan futbol müsabakası esnasında tribünlerden sallanan görsellerin sporun ahlak ve doğasına aykırı olduğu hepimizin malumdur. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan da bahsedilemeyecektir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum, milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Bölücülerin stadyumu tahrik etmesi bir defa cinayettir, rezaletti. Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, bölücü teröristler başkadır. Düşmanlık tohumu ekmeye çalışan kim varsa koparılması gereken çıban başıdır. Gelişmeler karşısında TFF'nin atıl ve aciz kaldığı görüşlerine kulak verilmedi. Türk sporu dostluğun ve kardeşliğin vahasıdır. Futbol sahalarından kaos çıkarmayı düşünmek gelecek kuşaklara yapılacak en büyük kötülüktür. Müsamaha etmeyeceğiz, oyuna gelmeyeceğiz.

"TRİBÜNLERDEKİ 'HÜKÜMET İSTİFA' SLOGANLARI KARANLIK BİR PLANIN ÖN HAZIRLIĞIDIR"

Tribünlerde yaşanan olayları karanlık bir planın ön hazırlığı olarak değerlendiren MHP Lideri Bahçeli şöyle konuştu:

İstikbalin yol haritası 14 Mayıs'ta şekillenecek, aziz Türk milleti kesin hükmünü sandıkta gösterecektir. Milli ve manevi değerlerimizin zedelenmesine hizmet eden sinsi bir provokasyon senaryosu sürekli sergilenmektedir. Depremi fırsat bilenler seçimi manipüle etmek için teyakkuz halindedir. Doğal olmayan şiddet ataklarıyla boyun eğdirmeye çalışan mihrakların alayını biliyoruz. Altılı Masa'nın iflah olmaz bir krize yakalandığı bu günlerde sokakları tahrik etmeye çalışanların ateşle oynadığı ortadadır. Tribünlerdeki 'Hükümet istifa' sloganları karanlık bir planın ön hazırlığıdır. Toplumsal muhalefeti tahrik edip kışkırtanlar unutmasın ki kendi kazdıkları kuyuya düşmekten kurtulamayacaklar. Türkiye tribünlerde kurulmadı, 3-5 haydudun eliyle de harap olmayacaktır. Herkes aklını başına almalıdır.