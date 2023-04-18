Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Faruk Toptaş İlçe Yöneticileri ve Meclis üyeleri ile birlikte İnegöl Manavlar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin İftar programına konuk oldular. Sohbet eşliğinde geçen programda vatandaşlarla sohbet ettiler. Dernek Başakan’ı Erdoğan Kızmaz’a davetinden dolayı teşekkür ettiler.

Ardından Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bingül, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyeleri ile birlikte Hacı Yusuf Şahin Camii teravih namazı çıkışı Kadir Gecesi nedeniyle helva ikramında bulundular.