Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan, 23 Nisan münasebetiyle bugün İnegöl ilçesi'nde faaliyet gösteren, Özel İlkem Rehabilitasyon Merkezindeki özel çocuklar ile birlikte bir araya geldi.

Doğan yaptığı açıklama da şu ifadeleri kullandı;

‘’Evlatlarımız ile vakit geçirmek bizler için çok kıymetliydi, bu vesile ile Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza emaneti olan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum'' dedi.