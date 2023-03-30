MHP teşkilatı teşkilat ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram MHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Bilal Doğan, ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Orhaniye Mahallesi esnaf ziyaretinde bulundular. Cumhur İttifakı’na destek isteyen heyet, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Sorunlara çözüm bulmak için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdiler.



VATANDAŞLARIN İFTAR SOFRASINA KONUK OLUYORLAR

Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı tarafından Ramazan Ayı’a özel tertip edilen; ‘Komşum nasılsın?’ programları kapsamında, MHP heyeti vatandaşların iftar sofrasına konuk oluyor. MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, MHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Bilal Doğan ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Turgutalp Mahallesinde ikamet eden Çal ailesini evini ziyaret ederek konuk oldular.

MHP heyeti, Cumhur İttifakı’na destek çağrılarını yinelerken sohbet havasında geçen ziyarette ailenin talepleri dinlendi. Talepleri yerine getirmek için notlar alıp, en kısa sürede çalışma başlatacaklarını dile getirdiler.